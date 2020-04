Conte a Ue, garantire trasferimenti a fondo perduto

(ANSA) – ROMA, 23 APR – “Dovremmo dare chiaro mandato alla Commissione di preparare il più presto possibile una concreta proposta per il Recovery Fund, fornendo un ‘ponte’ per anticipare le risorse quest’anno”. L’ammontare “dovrebbe essere pari a 1.500 mld e dovrebbe garantire trasferimenti a fondo perduto ai Paesi membri”. Così, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte al Vertice Ue sottolineando che i trasferimenti a fondo perduto “sono essenziali per preservare i mercati nazionali, parità di condizioni, e per assicurare una risposta simmetrica a uno shock simmetrico”. “L’emergenza sanitaria è diventata molto presto emergenza economica e sociale. Ma noi ora stiamo affrontando anche un’emergenza politica”, ha aggiunto precisando che “dovremmo rivedere il concetto di altruismo non solo nel senso di altruismo ma anche nel senso di un concetto meno romantico, quello della ‘comunità di interessi’: stiamo lavorando per preservare il mercato interno e in questa prospettiva non ci sono differenze tra Nord e Sud dell’Europa” .