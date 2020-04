Avepane se adapta a circunstancias de la pandemia y continua otorgando a sus estudiantes conocimientos

CARACAS – La Asociación Civil, Avepane, continúa brindándole atención y afecto a sus estudiantes del Centro Formación integral Avepane (CFIA) en medio de la pandemia del coronavirus en el cual le están cultivando ánimos en su desarrollo emocional y cognitivo con la realización de actividades que asuman el reto de educar desde la distancia debido a la cuarentena social y colectiva que vive Venezuela.

La directora académica del CFIA, Karina Bernador, indicó que desde que inició la cuarentena se comenzó a trabajar con todo el personal docente para planificar los proyectos y las actividades de los estudiantes para que se mantuvieran activos bajo la supervisión de sus padres o representantes. Sin embargo, destacó que no fue una tarea sencilla porque se tienen diferentes tipos de diagnóstico en las aulas.

Sostuvo que los proyectos se basan en motricidad y estimulación cognitiva y son: germinación con semillas de caraotas que genera estimulaciones que beneficia a la memoria para que continúe activa; realización de postres; concursos de bailes y manualidades.

Explicó que la psicóloga de la institución todos los días llama a tres participantes por video llamadas para que así lo estudiantes puedan ver a sus docentes y a sus otros compañeros.

Sin embargo, Bernador reconoció que el proceso no ha sido fácil por las fallas de conexión a internet que existen en el país y que ha afecta a alumnos como a profesores. A pesar de las circuntancia, Avepane ha insistido en mantener el nexo con sus alumnos y continuar con las dinámicas que ofrecen.

“No es fácil el tema del internet, pero a pesar de eso seguimos trabajando y no hemos parado a nivel de proyectos, nuestra meta es que puedan hacerlos todos, no un grupo sí y otro no. Todos unidos, Avepane está unida en esta cuarentena”, puntualizó la directora.