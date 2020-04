Coppe Uefa: se stop campionati,vale merito sportivo

ROMA. – Se i campionati di calcio in Europa non si potranno concludere causa Coronavirus saranno i meriti sportivi a determinare le squadre qualificate alle coppe europee della prossima stagione.

Eccola qui la soluzione studiata nei giorni scorsi e messa nero su bianco dal Comitato Esecutivo dell’Uefa riunitosi in videoconferenza: dei due scenari esaminati dal gruppo di lavoro per il calendario, entrambi prevedono che il calcio a livello nazionale inizi prima delle competizioni Uefa per club; uno dei due prevede la gestione delle competizioni in parallelo mentre l’altro di completare le partite dei campionati nazionali prima della ripresa delle partite Uefa ad agosto, con la finale di Europa League prevista per giovedì 27 agosto e quella di Champions due giorni dopo.

In altri termini, se i campionati nazionali non dovessero concludersi, saranno dunque validi i risultati ottenuti sul campo nel 2019-2020 fino al momento dello stop per coronavirus.

Ma l’ente presieduto da Aleksander Ceferin “esorta le leghe a esplorare tutte le possibili soluzioni per concludere i campionati”. Se questo scenario ideale non fosse possibile, in particolare a causa di problemi di calendario, sarebbe preferibile che le competizioni nazionali sospese ricominciassero con un formato diverso, in modo da facilitare comunque le squadre a qualificarsi in base al merito sportivo.

Pur facendo tutto il possibile per completare i campionati, le Federazioni o le leghe potrebbero avere motivi legittimi per terminare prematuramente la stagione, in particolare per l’esistenza di un ordine ufficiale che vieti gli eventi sportivi in modo tale che le competizioni nazionali non possano essere completate prima di una data che consentirebbe di completare la stagione in corso in tempo utile prima che inizi la stagione successiva.

Oppure per insormontabili problemi economici che renderebbero impossibile la conclusione della stagione perché metterebbero a rischio la stabilità finanziaria a lungo termine della competizione nazionale e dei club.

Se si dovesse far ricorso alla procedura del merito sportivo, la scelta dei club dovrebbe basarsi su principi obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Le Federazioni nazionali e le leghe dovrebbero altrimenti avere la possibilità di decidere le posizioni finali nelle loro competizioni nazionali, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascuna competizione.

La determinazione finale dei posti idonei per le competizioni UEFA per club dovrà essere confermata dagli organi competenti a livello nazionale, mentre l’Uefa si riserverà il diritto di rifiutare o valutare l’ammissione di qualsiasi club proposto da una federazione nazionale da una competizione nazionale anticipatamente interrotta.

A seguito del posticipo di EURO 2020 all’estate del 2021 e dopo una dettagliata analisi interna e discussioni con i partner, il Comitato Esecutivo ha deciso che il nome del torneo resterà Uefa Euro 2020. Questa decisione permette alla UEFA di mantenere la sua vision del torneo per festeggiare il 60esimo aniversario dei Campionati Europei (1960 – 2020).

Servirà anche a ricordare come l’intera famiglia del calcio europeo si sia unita per rispondere alle circostanze straordinarie legate alla pandemia COVID-19 e il difficile periodo che l’Europa, e il mondo, ha dovuto attraversare nel 2020.

Per quanto riguarda l’Europeo Under 21 le ipotesi sul tavolo sono due per non intralciare nell’estate del 2021 gli Europei delle Nazionali maggiori e le Olimpiadi: se il torneo si fa il prossimo anno sarà diviso in due con una parte a marzo (4 mini tornei) e dagli otavi in poi a giugno, oppure si sposta tutto al 2022 lasciando il formato inalterat.

Le opzioni per il riassetto o il rinvio del torneo saranno presentate e analizzate dal Comitato per le Competizioni delle Squadre Nazionali l’11 maggio, con una decisione finale presa dal Comitato esecutivo il 27 maggio 2020. Infine si è deciso di posticipare l’Europeo femminile al luglio del 2022.