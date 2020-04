ROMA. – Il Bayern Monaco, capolista, in trasferta sul terreno dell’Union Berlino, mentre il Borussia Dortmund – secondo, ma staccato di ben 12 punti – riceve lo Schalke e il Lipsia, terzo, ospita il Friburgo. Saranno queste, probabilmente il 9 maggio, alcune delle partite simbolo della rinascita del calcio giocato, non solo in Germania, ma in tutta Europa. I tifosi resteranno però esclusi dagli stadi ancora a lungo, forse anche all’inizio della prossima stagione.

Se da qui a due settimane la Bundesliga riuscirà a disputare la 26/a giornata, sarà il primo passo verso un ritorno se non alla normalità, a quanto di più simile ad essa il coronavirus permette oggi.

In realtà una data nero su bianco ancora non c’è “perché ora sarebbe da presuntuosi fissarla, non abbiamo la competenza per farlo” ha dichiarato Christian Seifert, ceo della Bundesliga (DFL), al termine della videoconferenza con i rappresentanti dei 36 club professionistici. Se la politica e le autorità sanitarie daranno luce verde “noi pensiamo di poter essere pronti per il 9 maggio – ha aggiunto Seifert – Parlare del primo fine settimana non sarebbe realistico”. L’ultima parola spetta alla cancelliera Angela Merkel, che comunicherà una decisione il 30 aprile.

Intanto filtrano le misure alle quali il calcio tedesco si dovrà adattare per giocare i nove turni che mancano a terminare la stagione 2019-’20, misure che potranno fare da apripista anche in altri Paesi. Detto degli incontri rigorosamente a porte chiuse, i giocatori saranno sottoposti al tampone almeno una volta a settimana.

Per questo, DFL prevede la necessità di circa 20.000 test, ovvero lo 0,4% della capacità esistente in Germania, ed ha stipulato un accordo con cinque associazioni di laboratori. Inoltre è previsto un rigido controllo delle persone presenti il giorno della partita: in prima divisione, 98 all’interno dell’impianto, 115 sulle tribune e 109 nell’area esterna. Per un totale di 322. Se un calciatore o un membro dello staff risultasse positivo il giorno dell’incontro, il test verrebbe segnalato al dipartimento sanitario, che deciderebbe il da farsi.

La Lega ha infine annunciato di aver ottenuto garanzie per il pagamento dei diritti TV, per un valore stimato di 300 milioni di euro, assicurando così la liquidità dei club professionistici fino al 30 giugno.