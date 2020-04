Cassa integrazione Covid a 6,7 mln lavoratori

ROMA. – Quasi due terzi dei 6,7 milioni di lavoratori che hanno ottenuto la cassa integrazione o l’assegno ordinario per l’emergenza Covid avranno l’anticipo da parte dei datori di lavoro che lo recupereranno a conguaglio con l’Inps.

Si tratta di quasi 4,3 milioni di lavoratori mentre per 2,45 milioni il pagamento sarà diretto da parte dell’Istituto e per alcuni, soprattutto quelli che beneficiano della casa integrazione in deroga per la quale ci vuole il passaggio della domanda alla Regione, i tempi saranno più lunghi.

L’Inps con una tabella pubblicata sul sito ha sottolineato che le domande di cassa integrazione con causale Covid arrivate sono state 309.485 di cui 122.903 con pagamenti a conguaglio e quindi fatti direttamente dall’impresa ai lavoratori. Per quanto riguarda l’assegno ordinario le domande inviate ai Fondi sono state 152.382 per 2.414.685 beneficiari di cui 1.206.651 con pagamento a conguaglio (da parte dell’azienda) e 1.208.034 con pagamento diretto da parte dell’Inps.

Per la cassa in deroga le domande decretate dalle regioni sono state 64.175 e tra queste 22.936 sono state già autorizzate dall’Inps. Quelle pagate sono state 2.038 per 4.149 lavoratori beneficiari. Tra i lavoratori in cassa integrazione ci sono anche gli oltre 10.000 degli aeroporti per i quali è stato obbligato il fermo dato che il traffico aereo di marzo, ha fatto sapere Assoaeroporti, è stato sostanzialmente azzerato dall’emergenza coronavirus con 11,5 milioni di passeggeri persi.

Quanto all’anticipo per i lavoratori che non lo ricevono dal datore di lavoro oggi l’Abi ha inviato una circolare alle banche in cui vengono forniti chiarimenti per l’anticipo della cassa in deroga.

L’Inps ha diffuso anche i dati sulla cassa integrazione senza causale Covid di marzo dai quali risulta una diminuzione dell’8,2% su marzo 2019 (a circa 20 milioni di ore). Ha diffuso inoltre i dati sul precariato nei primi due mesi dai quali emerge un saldo ancora positivo per i contratti a tempo indeterminato ma una contrazione significativa (-42%) del saldo rispetto all’anno scorso.

In pratica il saldo tra nuovi contratti a tempo indeterminato, più le trasformazioni meno le cessazioni da contratti stabili è ancora positivo nei primi due mesi dell’anno per 122.407 unità ma il dato si confronta con le 214.221 dello stesso periodo del 2019 (-42,86%).

Se si guarda al complesso delle assunzioni (comprese quindi quelle a termine) dei datori di lavoro privati nei primi due mesi del 2020 sono state 968.000, oltre 200.000 in meno (-17,46%) rispetto allo stesso periodo del 2019 (1.173.000) a fronte di 855.468 cessazioni complessive.