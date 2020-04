Baseball: Alejandro Carrasquel, il patriarca dei venezuelani in Major

CARACAS – Ogni anno, la Major League Baseball (MLB), viene invasa da “peloteros” venezuelani che tengono incollati alla televisione milioni di sportivi locali. Il primo giocatore a mostrare il suo talento nel campionato a stelle e strisce é stato Alejandro “patón” Carrasquel.

La storia del giocatore nato a Caracas il 24 luglio 1912, iniziò il 23 aprile del 1939 nella Mlb con i Washington Senators della American League. Tra le sue imprese nel baseball degli Usa troviamo che nell’anno del suo esordio è stato capace di infliggere uno “strikeout” a personaggi del calibro di: Joe Di Maggio, Lou Gehrig, Bill Dickey.

“Immagina vedere davanti a te questi pezzi da novanta. Non c’era miglior esordio per un roockie che quello. Ma fortunatamente sono riuscito a fare il mio lavoro” raccontò in un’intervista il lanciatore creolo.

In un’altra gara Carrasquel fu vittima di uno dei momenti magici vissuti dall’italo-americano Di Maggio nella sua scia di hit per partita: “Patón” ha ricevuto dal grande sportivo il 18esimo nella scia di 56.

Nel periodo in cui “Patón” arrivò in MLB il mondo viveva un periodo di tensione, la Seconda Guerra Mondiale era alle porte e molti dei giocatori erano stati chiamati alle armi. A differenza dei contratti che i campioni firmano adesso, Carrasquel guadagnava appena 700 dollari.

Il suo arrivo in Major fu grazie allo scout Joe Cambrit che lo vide quando militava nel campionato cubano con la maglia del Valdés.

Alejandro “Patón” Carrasquel giocò sette stagioni i Washington Senators dove vinse 50 gare e fu battuto in 39 occasioni. Con i Chicago White Sox disputó una sola stagione. In Venezuela ha difeso le maglie di Magallanes, Cervecería e Gavilanes.

Patón é zio di altri campioni dei diamanti: Alfonso “Chico” Carrasquel, Domingo Carrasquel, Cristóbal Colón. “Patón” Carrasquel morì nella capitale venezuelana il 19 agosto del 1969. Nel 1971, entró nel “Salón de la fama” dello sport venezuelano.

Dopo di lui hanno fatto il salto in Major League Beseball 412 peloteros, l’ultimo é stato il lanciatore Enderson Franco il 18 settembre 2019 con la maglia dei San Francisco Gigants.

(di Fioravante De Simone)