Pioggia di soldi sui club, l’Europa del calcio c’è

ROMA. – L’Europa, quella del calcio, si compatta in tempi di coronavirus e decide di aiutarsi per superare la crisi economica in atto. A scendere in campo è direttamente l’Uefa che, attraverso il suo Comitato esecutivo, ha deciso di mettere subito sul piatto 70 milioni di euro, un sostanzioso anticipo dei ricavi delle competizioni delle nazionali distribuito con effetto immediato a quelle società che hanno rilasciato giocatori per le partite delle qualificazioni europee e della Nations League per il periodo 2018-20.

“Ossigeno vitale – lo definisce Nyon – alla luce dell’attuale crisi e delle difficoltà finanziarie che molti club stanno affrontando in tutta Europa”. Ancor più esplicito il presidente dell’Eca e della Juventus, Andrea Agnelli, che parla di “una iniezione di liquidità necessaria in un momento di minaccia esistenziale”.

Minaccia che il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, ha compreso essere decisamente concreta. “In questi tempi difficili in cui molti club si trovano ad affrontare problemi finanziari, in particolare con il loro flusso di cassa, era nostro dovere assicurarci che i club stessi ricevessero questi pagamenti il più rapidamente possibile” ha confessato il dirigente sloveno ricordando che i bonifici che patiranno da Nyon andranno a beneficio di un numero molto elevato di club in tutta Europa: 676 squadre provenienti da 55 federazioni nazionali riceveranno importi cifre che vanno da 3.200 a 630.000 euro.

In totale appunto 70 milioni scorporati dai 200 previsti per Euro2020 (i restanti 130 milioni saranno distribuiti tra quei club che rilasceranno giocatori per la rassegna continentale slittata all’estate del prossimo anno).

Tali pagamenti dovevano originariamente essere sbloccati al completamento degli spareggi delle qualificazioni europee ma, date le sfide affrontate dai club per far fronte agli impegni finanziari in corso e considerando l’inaridimento dei ricavi durante lo stop generale imposto dalla pandemia di Covid-19, i pagamenti verranno effettuati immediatamente seguendo logiche precise: 50 milioni verranno assegnati ai club che hanno rilasciato giocatori alle 39 nazionali non coinvolte negli spareggi delle qualificazioni europee, mentre altri 17,7 milioni verranno assegnati ai club che hanno rilasciato giocatori alle 16 nazionali coinvolte nei playoff.

Il saldo di 2,3 milioni di euro relativo ai giocatori rilasciati per gli spareggi sarà distribuito al termine di queste partite in autunno.

Per i club, alle prese col taglio degli stipendi dei giocatori e con la grana dei pagamenti dei diritti tv, si trata di entrate inattese in un periodo di lockdown generale. “Mentre la salute pubblica rimane la nostra principale preoccupazione, garantire un sostegno finanziario, legale e normativo prima di far ripartire il calcio in Europa, una volta che ci sarà la sicurezza per farlo, è di fondamentale importanza per l’Eca e i suoi membri” ha ricordato Agnelli che, assieme agli altri presidenti della Serie A, ancora non sa come e quando in Italia le squadre potranno tornare ad allenarsi o a giocare.