Aseguran que Venezuela realiza pocas pruebas tipo PCR para detectar COVID-19

CARACAS – Este jueves, el jefe de la Comisión de Expertos de la Salud de la Asamblea Nacional (AN), Julio Castro, indicó que en el país se están realizando pocas pruebas del tipo PCR que permiten tener un mayor control sobre la pandemia por tener mayor sensibilidad para detectar casos de coronavirus. Aseguró que este hecho no permite conocer el verdadero estatus de la enfermedad en Venezuela. Dijo que en el país solo se han realizado 5.969 pruebas tipo PCR, lo que se traduce a 95 pruebas de este tipo por día. En su opinión, la cifra es bastante baja para lo que se debería estar haciendo en la nación

El experto aclaró que existen dos pruebas para confirmar la enfermedad. Son: PCR que tienen como base antígenos para detectar estructuras y moléculas de los virus y las pruebas rápidas (PDR), que miden la existencia de anticuerpos como reacción a alguna infección. Aseguró que el test PDR no diferencia qué tipo de virus entró al cuerpo; es por ello que pidió descentralizar el despistaje de este tipo de examen.

“Si dividimos las pruebas tipo PCR, nos encontramos que en Venezuela se realizan tan solo 198 pruebas por cada millón de habitantes. Hoy existe solo un laboratorio en todo el territorio nacional capaz de realizar esta prueba, pero lo más viable es que tengamos entre 10 y 15 laboratorios en el país que la generen”, expresó.

El infectólogo aseguró que desde la comisión realizaron un estudio en el cual demostró que existen ocho laboratorios que tienen el entrenamiento, las certificaciones y los equipos. Pero, para su funcionamiento, necesita los insumos. Únicamente les hace falta los insumos”, enfatizó el médico.

“Saber el momento de la epidemia es complicado, porque no tenemos herramientas de medición. Si nos comparamos con el resto de los países, estamos en una fase temprana de la epidemia. La tasa de duplicación de contagios es cada ocho días. Según estos números, estamos en fase inicial, pero no tenemos instrumentos de medición, por lo que no podemos detallar con seguridad”, puntualizó el experto.