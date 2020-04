CARACAS – “Covid-19”, altri 13 casi di contagi. Tanti, ha informato il presidente della Repubblica, sarebbero quelli registrati in Venezuela. Sempre secondo le cifre rese note dal governo, sarebbero 311 attualmente i malati da coronavirus.

I nuovi casi sarebbero stati registrati nello Stato Nueva Esparta. Il presidente Maduro ha informato che sono 126 i pazienti ricoverati in via di guarigione. Di questi, 92 presso la rete ospedaliera pubblica e il resto in cliniche private. Il centro della pandemia continua ad essere lo Stato Miranda, con 88 casi, seguito dal Distretto Capitale con 31.

Il capo dello Stato insiste nel sottolineare la bontà del sistema applicato dal Governo per combattere l’epidemia. Gli esperti, invece, continuano a manifestare dubbi circa la veridicità delle cifre e l’effettività dei controlli. D’altronde non è nessun segreto che nel paese per la mancanza d’acqua e l’intermittenza del servizio elettrico, l’igiene personale, perno fondamentale nella lotta contro il virus, è quasi impossibile. Così come lo è rispettare la quarantena, l’isolamento sociale e la distanza tra persone consigliata al momento di scendere in strada. I venezuelani vivono alla giornata. Chi ha un lavoro non può permettersi il lusso di perderlo e chi vive della vendita ambulante non può fare a meno di lavorare.

Il governo ha informato che un team di circa 13mila sanitari visita tutti i quartieri, casa per casa, per realizzare i “test” pertinenti. Oltre 110mila sarebbero i sanitari pronti ad assistere chi presenta la sintomatologia da coronavirus. Inoltre, il presidente Maduro ha assicurato che 368 “Centros de Diagnóstico Integral” (CDI) sono adeguatamente forniti di medicine e della tecnologia adeguata a far fronte all’emergenza. Stando a quanto affermato dal capo dello stato, in Venezuela sarebbero disponibili 27mila posti letto. 4mila 500 quelli in Terapia Intensiva.

Violenza e saccheggi

Mentre il presidente della Repubblica fissa la sua attenzione nella lotta alla pandemia, l’Opposizione denuncia la violenza con cui le forze dell’ordine intervengono per soffocare i tentativi di saccheggio della popolazione ormai allo stremo. Infatti, sono almeno sette le persone ferite durante le proteste e i saccheggi a Cumanacoa. Ad Upata, invece, si parlerebbe di almeno un morto e due feriti, ma le autorità non hanno confermato. All’origine delle proteste, la mancanza di cibo e carburante.

Immagini dei saccheggi sono state diffuse attraverso i social network. Il governo insiste ad attribuire la mancanza di benzina, che è peggiorata durante la quarantena e ormai paralizza il Paese, al “piano perverso del blocco navale degli Stati Uniti”. Questo, stando sempre al governo, impedirebbe l’arrivo di forniture necessarie per la produzione del carburante. Ma, anche se nella capitale il fenomeno è assai recenti, la mancanza di benzina e le lunghe file di automobili presso i distributori, nella provincia venezuelana sono il pane quotidiano già da anni.

Stando agli esperti nella materia, la carenza di carburante è il prodotto dell’incompetenza di chi ha la responsabilità di gestire la holding petrolifera nazionale (Pdvsa), la deficiente manutenzione nelle istallazioni petrolifere e la corruzione dilagante ad ogni livello. Un cocktail esplosivo al quale deve sommarsi la caduta vertiginosa del prezzo del barile di greggio. Oggi, più di ieri, il Paese vive del petrolio anche se la sua produzione si è ridotta, in vent’anni di governo” chavista”, da oltre 3 milioni di barili al giorno a meno di 800mila.