Coronavirus: Giappone, quasi 100 contagiati su nave Costa

(ANSA) – TOKYO, 24 APR – Non si arresta la diffusione del coronavirus tra il personale a bordo sulla nave da crociera Costa, ormeggiata senza la presenza di passeggeri a Nagasaki, in Giappone. Altri 43 individui sono stati trovati positivi al virus portando il totale a 91 – tra i quali due italiani – su un totale di 623 persone. La prefettura della città a sud ovest dell’arcipelago riferisce che fino ad oggi il numero dei test condotti è arrivato a 208, e una persona è stata ricoverata in ospedale per l’aggravarsi delle sue condizioni. Il ministro della Salute Katsunobu Kato ha riferito che il governo si appresta a far tornare i membri del personale risultati negativi nei rispettivi paesi di provenienza. La Costa Atlantica si trova nel golfo di Nagasaki da fine di gennaio per lavori di manutenzione nei cantieri della Mitsubishi Heavy Industries, e la sua partenza era prevista alla fine di questo mese.