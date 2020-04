Coronavirus:dopo calcio la boxe,Sport va avanti in Nicaragua

(ANSA) – ROMA, 24 APR – Dopo il calcio, ecco il pugilato. La pandemia del Coronavirus non spaventa il Nicaragua, dove non ci sono precauzioni all’insegna dell’isolamento sociale, e quindi sabato all’Alexis Arguello Sports Center di Managua è in programma una riunione di boxe organizzata dall’ex campione del mondo Rosendo ‘Bufalo’ Alvarez. Questi ha garantito che ci sarà “il massimo delle precauzioni”, con mascherine e guanti di lattice per arbitro, giudici, dottori. Per gli spettatori ci sarà invece lo scanner per misurare la temperatura corporea all’entrata. Quanto ai pugili, tutto come sempre, quindi sul ring non ci saranno tutele particolari. Il match clou sarà quello al limite delle otto riprese tra i pesi leggeri Ramiro Blanco e Robin Zamora, ma gli incontri in questo che è l’unico evento pugilistico in cartellone nel mondo saranno in tutto otto. (ANSA).