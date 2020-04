Gb: Jersey, da oggi vietate le sculacciate

(ANSA) – ROMA, 24 APR – E’ entrata in vigore oggi nell’isola di Jersey la legge che vieta le sculacciate ai bambini: si tratta della prima isola britannica che applica il nuovo provvedimento, frutto di un emendamento ad hoc – ricorda la Bbc – approvato lo scorso dicembre dal Parlamento locale. La legge, che vieta anche gli schiaffi e le percosse, dà ai minori gli stessi diritti che hanno gli adulti contro le aggressioni. Questa è una “importante pietra miliare”, che rende l’isola di Jersey “il miglior luogo in cui possano crescere i bambini”, ha commentato il ministro dell’Infanzia, Sam Mezec. Nel Regno Unito la Scozia è stata la prima a mettere al bando le sculacciate lo scorso ottobre, ma la misura non entrerà in vigore fino a novembre. Lo scorso gennaio anche il Galles ha approvato una legge in questo senso, mentre non sono previste iniziative del genere in Inghilterra o in Irlanda del Nord.