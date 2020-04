Coronavirus: Filippine, Manila estende lockdown al 15 maggio

(ANSA) – BANGKOK, 24 APR – La capitale delle Filippine, Manila (13 milioni di abitanti), sarà in totale lockdown per il coronavirus per almeno altre due settimane, fino al 15 maggio. Lo ha annunciato oggi il portavoce del presidente Rodrigo Duterte, prolungando a quasi otto settimane la quarantena completa iniziata nella seconda metà di marzo. Le Filippine contano ad oggi 7.192 contagi e 477 morti, ma sono stati effettuati solo circa 72.000 tamponi, e lo stesso governo crede che solo un quarto degli effettivi contagiati siano stati testati. La decisione di Duterte sarà probabilmente adottata dalle autorità locali di altre province dell’arcipelago, come avvenuto per i provvedimenti presi finora. Le compagnie aeree del Paese hanno inoltre già annunciato che i voli interni e internazionali saranno cancellati fino a metà maggio. Il portavoce del presidente ha però aggiunto che nei prossimi giorni ci sarà una progressiva riapertura di aree a bassa densità di contagi.