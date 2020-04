Baggio, grazie a Gazzoni una delle stagioni piu’ belle

(ANSA) – ROMA, 24 APR – “Buon viaggio presidente, nella luce tranquilla del riposo celeste”. Cosi’ Roberto Baggio saluta, con un messaggio affidato all’ANSA, Giuseppe Gazzoni Frascara, il presidente del Bologna che lo portò in rossoblù, morto oggi a 84 anni. Baggio rende omaggio a Gazzoni, “un uomo a cui devo molto, per avermi regalato con la sua fiducia una delle stagioni piu’ belle”. “Sono ormai diverse settimane – la riflessione di Baggio – che in molte famiglie del mondo si prova il dolore della perdita dei i propri cari, oggi e’ toccato al presidente Gazzoni, che amichevolmente chiamavamo Giuseppe, un uomo a cui devo molto per avermi regalato con la sua fiducia una delle stagioni piu’ belle”. “Il suo Bologna – prosegue l’ex numero 10 – è stato un grande Bologna in una grande Bologna: non e’ un gioco di parole, ma vuole sintetizzare tutto il mio sentimento e la mia gratitudine a Gazzoni, ai miei compagni e alla mia societa’, col ricordo anche di Renato Cipollini che fu un pilastro di quel periodo”. Quello di Baggio e’ “un grazie alla cita’ accogliente, raffinata nel palato calcistico e non solo, anche perchè li’ ho potuto incontrare tanti amici che ancora oggi frequento, e che ho potuto incontrare grazie a presidente Gazzoni che mi ha dato questa opportunit (ANSA).