Trump e il disinfettante, Casa Bianca accusa i media

(ANSA) – WASHINGTON, 24 APR – “Il presidente Trump ha detto ripetutamente che gli americani devono consultare un medico prima di intraprendere un trattamento anticoronavirus”: così la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany, in una nota in risposta alle polemiche scatenate dalle affermazioni del tycoon, quelle in cui ha suggerito l’uso di iniezioni di disinfettante per “pulire i polmoni”. La portavoce accusa quindi i media di “riportare irresponsabilmente fuori contesto” le affermazioni del presidente.