La pensione dei venezuelani equivale a “250 grammi di formaggio“

CARACAS, – “Pensionati e pensionate, la Previdenza Sociale ha appena depositato 250 grammi di formaggio corrispondenti al mese di maggio 2020”. Questa era la “battuta” che circolava venerdì nelle reti social venezuelane e che fotografa, con triste precisione, la realtà economica e sociale del Paese.

Con una pensione, equivalente ad un salario minimo di 250mila bolivares pari a 1,25 dollari (più un buono per l’acquisto di generi alimentari di 150mila bolivares pari a 0,75 dollari), milioni di venezuelani non possono non presentare gravi sintomi di denutrizione. Basta pensare che il prezzo di un chilo di formaggio oscilla tra i 650mila e il milione 400mila bolivares. Tutto dipende dalla qualità. Il prezzo di un kilo di carne, poi, si aggira attorno agli 850mila bolivares.

Guadagnare tra i 10 e i 30 dollari al mese non risolve il problema. Stando agli esperti, per l’acquisto di un carrello della spesa per una famiglia “tipo” sono necessari almeno tra i 350 – 400 dollari.

Questa settimana il dollaro è balzato da 137mila bolivares a quasi 200mila, aggravando la realtà di chi da anni soffre le conseguenze dell’iperinflazione. La svalutazione della moneta pare non abbia fine.

L’incremento dei prezzi nei primi tre mesi dell’anno supera il 145% e quella inter-annuale (marzo 2019-marzo 2020) si calcola in 3.365 %. Queste, almeno, quanto reso noto dell’Assemblea Nazionale, (la Banca Centrale, che una volta informava settimanalmente, ora si limita ad offrire qualche indice statistico a fine anno).

L’inflazione, cifra ufficiale, è stata del 9,585% lo scorso anno. Nel 2018, invece, del 130.060%. Per il Parlamento, invece, l’inflazione avrebbe superato il milione per cento.

La realtà sociale, già di per sé esplosiva, si aggrava giorno dopo giorno in un paese nel quale le raffinerie sono ferme e la produzione di petrolio, unico prodotto esportato, è in netto calo. La quarantena, poi, riduce le possibilità di lavoro e incrementa il già alto indice di disoccupazione. Anche per questo, nelle ultime ore, si sono registrati conati di saccheggio in alcune città del Venezuela.