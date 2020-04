CARACAS – David Copperfied é noto a livello mondiale per essere un grande illusionista. E’ considerato dagli esperti in materia come uno dei migliori maghi al mondo. La nostra generazione, ha avuto il privilegio di vedere un altro mago, questo non si esibisce su uno scenario, ma su un campo di baseball, il suo nome é Omar Vizquel.

Vizquel, nasce a Caracas un 24 aprile 1967 e durante 24 anni é stato uno dei migliori intermezzi della Major League Baseball.

In Major ha difeso le maglie di: Seattle Mariners (1989-1993), Cleveland Indians (1994-2004), San Francisco Gigants (2005-2008), Texas Rangers (2009), Chicago White Sox (2010-2011) e Toronto Blue Jays. Nel suo palmares personale troviamo 11guanti d’oro e 3 presenze nell’All-Star Game.

Le sue abilità difensive nascono grazie al muro di casa. Un giorno, il piccolo Omar sorprese i suoi amici iniziando a lanciare la pallina contro il muro ma i suoi riflessi erano tali che era velocissimo nel tirarla e prenderla con il guanto. Questo esercizio l’ha aiutato a perfezionare riflessi e velocità, e così grazie alla sua abilità defensiva si é guadagnato il soprannome di “mani di seta”.

Vizquel ha lasciato numeri da capogiro in Major League Baseball: una media di presa di .985, 1754 doble play e 7675 assis.

Il campione nato a Caracas ha stabilito record difficili da battere: 2.968 gare consecutive disputate come intermezzo. A livello offensivo ha messo a segno 2.877 singole, ha mandato a segno 951 compagni ed ha una media battuta di .272.

Il 6 maggio 2012, il pelotero creolo è entrato negli almanacchi del baseball, 45 anni suonati è diventando il più vecchio intermezzo a disputare una gara ufficiale. Il record precedente era in mano a Bobby Wallace che con 44 anni scese in campo nel 1918.

Grazie a questi numeri stabiliti nella Major League Baseball, Vizquel è entrato nella Hall of Fame dei Cleveland Indians. Il carqueño ha anche una targa nel Salón de la Fama Latino. Non solo il nome di Vizquel è presente nella Hall of Fame della Californian League (Classe A avanzata).

Come piccola curiosità possiamo dirvi che quando Omar era un ragazzino viaggiava spesso alla città di Valencia, dove viveva una zia materna. I suoi weekend trascorrevano tra una partitella con gli amici e le visite al José Bernardo Pérez, tana dei Navegantes del Magallanes.

Il piccolo Omar é cresciuto vedendo dal vivo campioni come Oswaldo Olivares, Dave Parker, Gustavo Gil e Manuel Sarmiento, in quel momento era magallanero, ma la dea bendata aveva in programma altre cose per lui: come professionista della “pelota” é diventato uno dei simboli dei Leones del Caracas.

(di Fioravante De Simone)