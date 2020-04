Dà fuoco a una donna con benzina, arrestata

(ANSA) – FIRENZE, 25 APR – Con la benzina ha dato fuoco ad un’altra donna nella zona del parcheggio di Villa Costanza: per questo una 42enne è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio e condotta nel carcere di Sollicciano. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio a Firenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e delle Stazioni di Scandicci e Badia a Settimo (Firenze) che hanno trovato una 48enne nigeriana in gravi condizioni. Entrambe le donne coinvolte, l’altra di origine romena, fanno sapere i militari, risultavano prive di fissa dimora e avevano trovato temporaneo rifugio nei pressi dello scalo.