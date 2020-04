++ Tamberi “gare ora senza senso,non vanifichiamo sforzi”++

(ANSA) – ROMA, 25 APR – “Tornare subito a gareggiare, ora, e fare partite non ha molto senso. Tutta l’Italia e il mondo intero hanno fatto un grande sforzo, anche economico: penso alle aziende e ai lavoratori. Gli sforzi fatti finora non compromettiamoli nella fase due”. Gianmarco Tamberi, parlando con l’ANSA, si schiera tra i ‘prudenti’ sull’ipotesi di ripartenza dello sport. “Il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo l’ho vissuto come una ferita – aggiunge l’altista azzurro – ma ero consapevole che fosse la scelta più giusta”. (ANSA).