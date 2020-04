Abusi su donne in strada, arrestato violentatore seriale

(ANSA) – ROMA, 25 APR – Avrebbe abusato di almeno sei donne in strada a Roma, ma l’uomo è stato arrestato dalla polizia. Le indagini dei poliziotti del commissariato San Giovanni sono partite dalle denunce presentate da due vittime che nelle prime ore della mattina del 9 novembre si trovavano una a una fermata in attesa dell’arrivo di un autobus e l’altra rientrava a casa. L’aggressore è avvicinato alle ragazze per poi molestarle con violenza. Durante le indagini, coordinate dal pm Stefania Stefanìa, attraverso anche appositi servizi di appostamento, i poliziotti hanno individuato un uomo che corrispondeva alla fisionomia di quello ripreso dalle telecamere e vestito allo stesso modo. Si tratta di un 31enne di origini colombiane che è stato riconosciuto anche dalle vittime. Nel corso di ulteriori accertamenti, sono stati ricostruiti almeno altri quattro episodi di violenze contro donne che, convocate negli uffici di polizia, hanno riconosciuto fotograficamente l’uomo. Sono in corso indagini per accertare altre eventuali aggressioni che potrebbero non essere state ancora denunciate.