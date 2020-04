Coronavirus: Gb, capitan Tom entra nel Guinness dei primati

(ANSA) – ROMA, 25 APR – Il capitano Tom Moore, 100 anni giovedì prossimo, balzato agli onori della cronaca la settimana scorsa con la sua ‘maratona’ nel giardino di casa a beneficio della sanità pubblica britannica (Nhs), conquista due posti nel Guiness dei primati: uno per la sua maxi-raccolta fondi, che ha sfiorato 27,7 milioni di sterline, e uno per la sua partecipazione a una versione della canzone postbellica ‘You’ll Never Walk Alone’ cantata da Michael Ball. L’edizione online del New York Times pubblica oggi una foto del ‘capitano Tom’ seduto nel suo giardino con tanto di medaglie al petto mentre mostra orgoglioso i due certificati incorniciati ricevuti dal Guinness World Records. Intanto su YouTube il video della canzone ha già registrato oltre mezzo milione di visualizzazioni.