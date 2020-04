Golf: azzurri si sfidano sulla Top 11 del calcio

(ANSA) – ROMA, 25 APR – Dal derby d’Italia a quello della Madonnina, dal green al calcio. I campioni del golf italiano su Instagram scelgono la loro Top 11 del pallone (12 con l’allenatore) e a sfidarsi sono, tra gli altri, l’interista Francesco Molinari, lo juventino Edoardo Molinari e il milanista Matteo Manassero. “Chicco” Molinari sceglie il 4-3-3 con Guardiola in panchina, Julio Cesar in porta, Cannavaro e Baresi perni centrali, Zanetti terzino destro e Maldini sinistro. In regia, Pirlo, ai suoi lati De Rossi e il “Professore” Iniesta. Davanti un trio delle meraviglie: Totti, Messi e Ronaldo il “Fenomeno”. A lanciare la sfida al totem del golf azzurro è però Manassero che, come l’interista, per la panchina ripropone Guardiola. Stesso modulo per “Manny” che punta su Alisson a protezione dei pali e poi su Nesta e Thiago Silva stopper. Ai lati Cafù e Maldini. Metronomo di centrocampo? Sempre Pirlo. Al suo fianco ecco Xavi e ancora Iniesta. Poi un nuovo tris d’assi, quasi uguale a quello schierato da “Chicco” Molinari con Ronaldinho al posto però di Totti. E’ il turno quindi di “Dodo” Molinari che a bordo campo punta su Marcello Lippi. Guantoni affidati a Buffon, a proteggerlo Cannavaro e Nesta, dunque Dani Alves e Maldini a spingere sulle fasce. Anche qui tocca a Pirlo illuminare il gioco, a mordere le caviglie c’è l’olandese Davids e poi la furia ceca, Nedved, per Edoardo Molinari, “il più forte di tutti”. Ma a differenza dei suoi colleghi il torinese sceglie un 4-3-1-2 con Zidane trequartista, Messi e Cristiano Ronaldo davanti. Sfida estesa su Instagram a tanti colleghi, dal fiorentino Lorenzo Gagli (che punta su un 11 tutto viola con Rui Costa, Mutu Edmundo e Batistuta in avanti) al pugliese Francesco Laporta (anche lui interista). Per un match tra i migliori 11 del calcio, aspettando il rientro sul green. (ANSA).