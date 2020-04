Coronavirus: Usa, bimbo di 2 anni adottato via zoom

(ANSA) – ROMA, 25 APR – Un bimbo di due anni è stato adottato grazie alla piattaforma Zoom, dopo che l’udienza era stata annullata negli Stati Uniti a causa del coronavirus. Lo riporta la Cnn. Jaden era stato preso in affidamento un anno fa da Kimberly Wieneke e il marito che vivono a Fort Smith, in Arkansas. L’udienza per l’adozione era stata fissata ad aprile ma poi annullata per via dell’emergenza. A quel punto Kimberly ha cominciato a pensare a delle alternative. “Sui social abbiamo cominciato a vedere le foto di adozioni avvenute via zoom”, ha raccontato. E così è avvenuto anche per loro. Il giorno dell’adozione di Jaden l’avevano immaginato diverso, ha detto la madre del piccolo, “ma non è stato meno speciale”.