Coronavirus: Abbott fornirà test sierologici

(ANSA) – ROMA, 25 APR – E’ la Abbott l’azienda che ha vinto il bando di gara per la fornitura di 150mila test sierologici da effettuare su un campione della popolazione italiana. Il decreto di aggiudicazione è stato pubblicato sul sito del Commissario straordinario. Il decreto, oltre ad aggiudicare la fornitura alla Abbott che si è classificata “prima nella graduatoria di merito”, prevede che “si dia avvio alle verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in gara” dall’azienda e stabilisce si “procedere alla stipula del relativo contratto, apponendo la clausola di risoluzione automatica dello stesso qualora dalle suddette verifiche dovessero emergere cause ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale”.