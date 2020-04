Spagna, nuovi voli per l’Italia il 29 e 30 aprile

MADRID – Nuovi voli tra Spagna e Italia. L’Ambasciata d’Italia a Madrid, in coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina e l’intera rete consolare, ha organizzato altri voli commerciali per coloro che, ancora in Spagna, hanno assoluta urgenza di rientrare in Italia.

L’Ambasciata, attraverso il suo account twitter, informa che il 29 e il 30 aprile sono previsti voli speciali da Tenerife per Fiumicino e Malpensa. Questi avranno carattere commerciale e saranno gestiti da Neos Air. I voli sono stati organizzati per chi ha assoluta urgenza di tornare in Italia. Sul suo account twitter, l’Ambasciata d’Italia assicura che “non sono previsti ulteriori voli speciali dalla Spagna”.

Come si ricorderà, l’ultimo ponte aereo organizzato dall’Ambasciata è stato quelli del 19 aprile partenza da Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria; il 20 aprile partenza da Valencia; il 21 aprile partenza da Barcellona e il 22 aprile partenza da Tenerife.

La Redazione