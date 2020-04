Calcio: Samp; per estate contatti con l’ex Palermo Vazquez

(ANSA) – GENOVA, 26 APR – La Sampdoria pensa di riportare in Italia Franco Vazquez, trequartista italo-argentino del Siviglia che aveva indossato la maglia del Palermo dal 2013 al 2016. Oggi Vazquez, 31 anni, vorrebbe ritornare nella serie A italiana e la Sampdoria avrebbe preso informazioni sul giocatore come riporta ‘El Mundo Deportivo’: ma anche altri club sarebbero interessati. Un giocatore di esperienza e di qualità per una Sampdoria che nella prossima stagione potrebbe cambiare diversi giocatori e Vazquez avrebbe le caratteristiche giuste anche per il progetto tattico di Claudio Ranieri in un ipotetico 4-3-1-2. (ANSA).