(ANSA) – ROMA, 26 APR – “Il governo ha gestito bene questa fase e non vedo perché debba essere messo in discussione. Poi non spetta al Commissario europeo dare giudizi”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni alla trasmissione Mezz’ora in più di Lucia Annunziata. In questa crisi “l’Italia ha dovuto fare da battistrada e non è facile. Visto da lontano il comportamento dei cittadini è stato di grandissima responsabilità, ma anche le decisione delle autorità. Che siano state seguite da tutti gli altri Paesi, vuol dire che erano state prese con un grano di sale”.