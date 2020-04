(ANSA) – ROMA, 26 APR – “Oggi registriamo un dato di 85 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,5%. A Roma città infine nelle ultime 48 ore non si registrano decessi”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Aumentano i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate – continua l’assessore – Sono ad oggi 534 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio”.