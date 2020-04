(ANSA) – PECHINO, 26 APR – Le edizioni delle news della tv statale nordcoreana, la Kctv, non hanno dato oggi informazioni sul supremo leader Kim Jong-un, nel mezzo delle speculazioni sul suo stato di salute che si sono spinte fino a ipotizzare il decesso o lo “stato vegetativo” a seguito della procedura mal riuscita di inserimento di uno stent coronarico. Secondo quanto riferito all’ANSA, il tg delle 17:00 e quello della 20:00 non hanno riferito attività sul campo del leader, ad eccezione della lettera di ringraziamento inviata ai lavoratori impegnati nella costruzione della città di Samjiyon, riportata già dal Rodong Sinmun, la voce del Partito dei Lavoratori. Samjiyon, che è il luogo dove si ritiene sia nato il padre Kim Jong-il, è sistemata ai piedi del monte Paektu, caro alla famiglia Kim e sacro per l’intero Paese, ha visto i suoi lavori di costruzione finire lo scorso dicembre, rimarcati da una visita sul campo in grande stile dal giovane generale.