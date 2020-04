(ANSA) – ROMA, 26 APR – Biciclette, monopattini, anche il pallone. Le strade in Spagna tornano a popolarsi di bambini questa domenica dopo 42 giorni di confinamento in cui i più piccoli sono rimasti fra le quattro mura domestiche. Sono gli under 14 a godere dei primi allentamenti delle misure introdotte dal governo spagnolo per contrastare la diffusione del coronavirus: per un’ora soltanto al giorno e al massimo ad un chilometro di distanza da casa, sempre comunque accompagnati da un adulto. E le reazioni sono le più disparate: a Barcellona Carlota, di sei anni, teme di non ricordare più come si va in bicicletta, racconta a El Pais. Ma quello che vuole veramente Carlota è “vedere le mie amiche”.