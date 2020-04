Coronavirus: Argentina, estende chiusura frontiere al 10/5

(ANSA) – BUENOS AIRES, 27 APR – Il governo argentino ha esteso la chiusura delle frontiere nazionali – già in vigore di porti, aeroporti e transiti terrestri – fino al 10 maggio. Lo riferisce l’agenzia di stampa Telam. Sabato le autorità avevano anche annunciato una proroga della quarantena vigente su tutto il territorio fino alla stessa data, con alcune misure di flessibilità per i centri con meno di 500.000 abitanti. Il Decreto di necessità ed urgenza 409/2020, che sarà pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, menziona esplicitamente il divieto d’ingresso agli stranieri in Argentina. Ieri infine è stata anche resa nota una risoluzione della Amministrazione nazionale dell’aviazione civile, con cui si stabilisce che “le linee aeree che operano servizi di trasporti di passeggeri da, verso o dentro il territorio nazionale, potranno riprogrammare le loro operazioni regolari o sollecitare autorizzazioni per operazioni non regolari a partire dall’1 settembre”.