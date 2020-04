(ANSA) – PARIGI, 27 APR – La Formula 1 comincerà la sua stagione 2020 in Austria, sul Red Bull Ring di Spielberg, nel centro del paese, dal 3 al 5 luglio, probabilmente “senza tifosi”: lo ha annunciato il suo presidente, Chase Carey, in un comunicato. “Puntiamo a cominciare le corse in Europa a luglio, agosto e inizio settembre, con la prima in Austria nel week-end dal 3 al 5 luglio – precisa Carey – a settembre, ottobre e novembre dovremo correre in Eurasia, in Asia e nelle Americhe e terminare la stagione nel Golfo a dicembre con il Bahrein prima della tradizionale finale ad Abu Dhabi, a conclusione di 15/18 corse”. (ANSA).