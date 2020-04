Abodi “da inizio crisi Ics è anche banca per liquidità”

(ANSA) – ROMA, 27 APR – Il Fondo da 100 milioni di euro per il sostegno alle società sportive “avrà piena attuazione questa settimana, compatibilmente con la pubblicazione del decreto che stabilirà i criteri per l’accesso, con un regolamento trasparente, una offerta che è una novità per quel che ci riguarda, visto che finora in oltre 60 anni di storia abbiamo finanziato l’80% degli impianti sportivi in Italia ma mai ci eravamo cimentati con il tema della liquidità”. Così il presidente dell’Istituto per il credito sportivo Andrea Abodi riferendo in un’audizione informale alle Commissioni riunite della Camera dei Deputati in merito all’esame del disegno di legge del decreto n. 23 del 2020, recante, tra le altre, misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali. “Da quando è stata approvata la norma, l’8 aprile scorso – specifica Abodi – abbiano costituito una sorta di banca parallela”, grazie all’attivazione di una struttura che opera “con grande abnegazione e senso del dovere” e che, ha sottolineato il presidente dell’Ics, “non era predisposta neanche sotto il profilo tecnologico”. Il Fondo sarà destinato “a circa 100mila unità, sapendo che potrà coprire solo una parte delle esigenze ma è importante che si sia aperto un canale per il sostegno di queste realtà”. Il tetto per ciascuna assegnazione è stato fissato in “25mila euro, parametrata al 25% del fatturato del 2019, con un finanziamento a tasso zero e senza garanzia”. (ANSA).