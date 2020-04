++ Ciclismo:Di Rocco “in bici si va,lavoriamo a direttiva ++

(ANSA) – ROMA, 27 APR – “Ringrazio il ministro per la disponibilità nei confronti del ciclismo. Oltre al ripristino dell’attività, auspico la riapertura dei negozi di bici e quelli che vendono accessori. Dopo avere chiesto al ministero dello Sport alcuni chiarimenti, entro un paio di giorni stileremo una direttiva sull’attività sportiva”. Così all’ANSA, Renato Di Rocco, presidente della Federciclismo. “La situazione non è semplice – aggiunge -: si può andare in bici a titolo individuale, mantenendo una distanza di 2 metri, ma noi diciamo: meglio se di 10 metri. Quel che conta è portare con sé le dotazioni, come guanti monouso e mascherine”. (ANSA).