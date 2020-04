Sport: Abodi, valutare possibilità misure a fondo perduto

(ANSA) – ROMA, 27 APR – “Ho letto che il Governo sta pensando a erogazioni a fondo perduto per le piccole e micro imprese. Mi auguro e sono convinto che anche l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio e il ministro Spadafora stiano valutando la possibilità di proporre queste misure che si combinino in un’ottica di cofinanziamento a tasso zero che eroghiamo. Credo che la logica del cofinanziamento e del dialogo sia decisiva in questa fase”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi, riferendo in audizione informale alle commissioni riunite della Camera nell’ambito dell’esame, in sede referente, in merito all’esame del disegno di legge del decreto n. 23 del 2020, recante, tra le altre, misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali. (ANSA).