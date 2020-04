Video Coni: campi vuoti, piscine verdi “Ma tornerà la gioia”

(ANSA) – ROMA, 27 APR – Impianti chiusi, piscine verdi, erba alta e non curata: il senso del vuoto e della desolazione in un video appena pubblicato dal presidente del Coni Giovanni Malagò sul suo profilo Instagram che serve a illustrare il momento difficile che sta attraversando lo sport italiano. Grazie alle riprese di un drone, il Coni ha documentato la malinconia di alcuni gioielli dell’impiantistica sportiva nazionale. Si parte dallo Stadio Olimpico, senza bandierine e disegno delle righe, per arrivare ai campi da tennis del Centrale e del Pietrangeli, vuoti come nessuno li ha mai visti, passando dalle piscine dello Stadio del Nuoto con acque verdi (conseguenza dell’impossibilità di manutenzione causa lockdown) allo Stadio dei Marmi con erba alta e una porta da rugby lasciata lì per un terzo tempo rinviato “sine die”. C’è anche una panoramica del centro di preparazione olimpica Giulio Onesti con campi da baseball, hockey prato e calcio, tutti inesorabilmente vuoti. Ma “Torneremo ad allenarci, a gareggiare e a gioire insieme”, è l’auspicio finale del Coni e del suo presidente all’inizio della settimana che precede la riapertura degli allenamenti per gli sport individuali, decisa ieri dal decreto della presidenza del consiglio dei ministri. (ANSA).