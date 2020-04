Siria: Onu, 135mila sfollati Idlib tornano a casa

(ANSAmed) – BEIRUT, 27 APR – Circa 135mila civili siriani sfollati nel nord-ovest del paese hanno fatto ritorno nelle ultime settimane alle loro case o ai campi profughi che occupavano in precedenza. Lo riferisce l’Ufficio dell’Onu per il coordinamento umanitario (Ocha), in una relazione periodica sulla situazione umanitaria dei distretti di Aleppo e Idlib fuori dal controllo governativo e sotto influenza turca. La zona è interessata dal 5 marzo dalla tregua russo-turca dopo mesi di intense offensive militari. Secondo Ocha, di circa un milione di siriani sfollati da queste zone verso le zone più vicine al confine turco da dicembre alla fine di febbraio scorsi, 846mila rimangono nei luoghi dove sono fuggiti. Il 60% di questi sfollati sono minori, e il 20% sono donne. Si tratta, per l’Onu, di una popolazione di persone che ha urgente bisogno di aiuto umanitario, anche alla luce del rischio del diffondersi del Covid-19.