Istat: più di sette milioni gli over 75 anni in Italia

ROMA. – Le persone residenti in Italia che al 1 gennaio 2019 hanno compiuto i 75 anni di età sono oltre 7 milioni (7.058.755), l’11,7% del totale della popolazione, donne nel 60% dei casi; sono invece 4 milioni e 300 mila ad aver raggiunto e superato gli 80 anni e 774,5 mila (774.528) ad aver compiuto 90 anni, con un’incidenza femminile, notoriamente più longeva degli uomini, che aumenta di 10 punti percentuali tra gli ottantenni e i novantenni, passando rispettivamente dal 63% al 73%.

Lo ricorda uno studio dell’Istat, che segnala tra l’altro anche la presenza di 14.456 persone centenari, donne nell’84% dei casi, e di addirittura ben 1.112 semi-super centenari – che hanno cioè spento almeno 105 candeline – fra le quali la quota di donne sale all’87%.

Nel 2019 viveva in coppia il 44,5% degli anziani di 75 anni e più, questa situazione caratterizzava maggiormente gli uomini, il 67,8% dei quali viveva in coppia (rispetto al 29% delle donne). Tuttavia questa distanza si è ridotta andata nel tempo, con una percentuale di donne anziane in coppia aumentata di circa 8 punti percentuali negli ultimi venti anni (era il 20,9 % nel 1998). Le donne vivono più frequentemente da sole (49,2% contro il 21,7% di uomini), soprattutto le ultraottantenni (55,4% contro un quarto degli uomini).

La percentuale è più alta tra coloro che abitano nelle aree metropolitane (54,1% per le donne e 27,6% per gli uomini). Nel Mezzogiorno, informa ancora l’stat, più della metà degli anziani ha malattie croniche. Circa il 60% di essi abita poi nello stesso comune del figlio: in particolare il 20,9% vive con i figli, il 15,1% nello stesso caseggiato e il 25,8% entro 1 km; solo lo 0,9% ha figli lontani all’estero, il 5% a più di 50 km.

Gli anziani che vivono soli e non hanno figli sono l’8,9%. Fra le persone di 75 e più che vivono da sole, due su tre hanno almeno un nipote. Abitando nello stesso comune, per il 74% di questi anziani la distanza abitativa con il nipote più vicino è decisamente contenuta e nel 40% dei casi i contatti sono settimanali.

Nel 2019 il 40,9% della popolazione di 75 anni e più viveva in un’abitazione con giardino privato e il 79,8% ha dichiarato di avere un’abitazione dotata di terrazzo o balcone. La percentuale di anziani che in quel momento viveva in un’abitazione con giardino privato era più alta nel Nord-est (58,4%), in particolare in Veneto (64,9%) e Friuli-Venezia Giulia (69,4%), e decisamente più bassa nel Mezzogiorno (29,2%), con Sicilia a Sardegna con situazioni molto diverse (rispettivamente 15,8% e 56%).

In ogni caso il vantaggio di poter fruire di un giardino privato dipende anche dalla dimensione del comune: gli anziani che ne dispongono sono infatti oltre il 58% nei comuni fino a 10mila abitanti e solo l’11,2% nei comuni centro di un’area metropolitana.

Altro aspetto esaminato è quello degli animali da compagnia: il 12,1% delle famiglie di soli anziani di 75 anni e più ha uno o più cani (443 mila famiglie). La percentuale è più alta (15,5%) se la famiglia è composta da una coppia (con o senza figli) o da fratelli o amici che vivono insieme, più bassa se gli anziani vivono da soli (11%).