Oms: “Nessuna prova d’immunità dopo infezione Covid”

ROMA.- Nel momento in cui molte Regioni si preparano alla ‘fase 2’, con l’ipotesi di affidarsi anche a delle ‘patenti di immunità’ date dai test sierologici, che dovrebbero stabilire se una persona ha superato l’infezione da Sars-CoV-2, l’Oms dice che “non ci sono ancora prove scientifiche – ricorda oggi l’Organizzazione – che le persone che sono guarite dal Covid-19 abbiano anticorpi che proteggono da una seconda infezione”.

“Molti degli studi hanno mostrato che le persone che sono guarite dall’infezione hanno gli anticorpi per il virus. Tuttavia alcuni di questi – scrive l’Organizzazione in un documento sul proprio sito – hanno livelli estremamente bassi di anticorpi neutralizzanti nel sangue. Al 24 aprile 2020 nessuno studio ha valutato se la presenza degli anticorpi da Sars-CoV-2 possa dare immunità ad una successiva infezione nell’uomo”.

I test sierologici già in corso in diversi paesi, spiegano gli esperti dell’Oms, spesso dedicati a singole categorie di persone, dagli operatori sanitari ai contatti stretti dei pazienti, sono fondamentali per capire l’estensione e i fattori di rischio associati all’infezione, ma non sono adatti a determinare il livello di protezione.

“È giusto l’appello dell’Oms, servirà ancora tempo per sapere se si possono dare ‘patenti d’immunità – commenta Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive (Simit) -. Alcuni passi avanti sono stati fatti, possiamo dire ad esempio che gli anticorpi hanno una durata di quattro mesi, ma saremmo più interessati a sapere se durano anni, cosa impossibile visto che il virus è nuovo. Inoltre oltre alla risposta attraverso immunoglobuline, che è quella che misuriamo con i ‘famosi’ test sierologici, nelle malattie respiratorie è importante anche la cosiddetta ‘immunità cellulo-mediata’, di cui ancora sappiamo molto poco”.

La speranza, sottolinea Andreoni, è che il Sars-CoV-2 si comporti da questo punto di vista come gli altri coronavirus, alcuni dei quali danno forti risposte immunitarie. “I coronavirus in generale – spiega quindi il direttore scientifico Simit, Andreoni – generano una buona risposta, con degli anticorpi protettivi. Se dovessimo basarci sull’esperienza passata – aggiunge l’esperto – potremmo essere ottimisti, ma ricordiamo che questo è un virus nuovo. Abbiamo notato ad esempio che può succedere che in qualche persona anche quando ha gli anticorpi, verso la fine della malattia, può verificarsi una ripresa della replicazione cellulare, e questo potrebbe essere un segnale negativo, che però deve essere analizzato meglio”.

Ancora meglio sarebbe se il Covid-19 fosse come il morbillo o la parotite, che invece danno immunità che durano per tutta la vita. Dall’altro lato di questa classifica c’è invece l’ ‘influenza’, il cui virus muta così velocemente da costringere a riformulare il vaccino ogni anno.