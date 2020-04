Mercato: Cavani si offre a Inter, Roma rebus Smalling

ROMA. – La pandemia non ferma il mercato, e le trattative vanno avanti anche se certe cifre che si sentono sembrano inverosimili. Il Liverpool, che sta spingendo per prendere Timo Werner dal Lipsia, starebbe anche sfidando il Real Madrid per Mbappé, ma che l’asso francese possa lasciare il Psg per 300 milioni, come sentito da qualche parte, appare davvero un’esagerazione.

Più fondata, invece, l’ipotesi che la Juventus torni a pensare a Pogba, in uscita dal Manchester United che lo venderà visto che non rinnova e che fra un anno gli scade il contratto. Al Barcellona piacciono Bentancur e De Ligt, ma appare improbabile che la Vecchia Signora li ceda. Per il nuovo bomber bianconero circola con sempre maggiore insistenza il nome di Icardi, ma visto che Higuain sembra intenzionato a tornare alla base tutto è ancora in divenire.

Molto attiva, in prospettiva Champions, è la Lazio, che parla con i rappresentanti dello svincolato Goetze ma guarda anche in Spagna, in particolare all’ex del Palermo Franco Vazquez, ora al Siviglia. Con la Roma è sempre derby per il difensore croato Lovren, in uscita dal Liverpool, ma che ha fatto richieste d’ingaggio per ora ritenute troppo alte.

E a proposito di Roma, il club giallorosso non riscatterà Kalinic, che tornerà quindi all’Atletico Madrid dove però non resterà: con gli spagnoli si è già fatto avanti il Fenerbahce, che vuole l’attaccante croato. Il Lipsia invece ha chiesto un sostanzioso sconto per tenersi Schick, 15 milioni invece dei 29 pattuiti a suo tempo. Ma ora anche il club targato Red Bull sostiene di star risentendo degli effetti economici causati dal coronavirus. La Roma non ci sta, mentre il calciatore spinge per restare in Germania.

Intanto il técnico Paulo Fonseca conferma, in un’intervista alla tv ucraina,di aver chiesto un paio di giocatori dello Shakhtar: non ha fatto nomi, ma sono Marcos Antonio e Mudryk. Per la fascia sinistra si cerca di arrivare a Junior Firpo del Barcellona, ma solo se arriverà in prestito. Il riscatto di Smalling è invece ancora un rebus.

Da Parigi rimbalza la voce che Cavani, in uscita dal Psg, si sia offerto all’Inter, mentre sarebbe scemato l’interesse dei nerazzurri per Kean dell’Everton, dopo le ultime bravate del “millennial”. Il Bayern ha fatto sapere che vuole riscattare Perisic, ma non al prezzo prefissato di 20 milioni. Giovinco, che lascerà l’Arabia Saudita e ha un’offerta carioca dal Vasco da Gama, preferisce tornare in Italia perché vuole riconquistare la Nazionale: ci sta pensando il Parma, dove la Formica Atomica ha già giocato lasciando tanti estimatori.

A Napoli è arrivata la proposta dell’Atletico Madrid per Allan, ma 25 milioni non è considerata cifra congrua dal presidente De Laurentiis. Infine il Mjlan: Donnarumma vorrebbe rimanere, ma chiede lo stesso ingaggio che percepisce adesso, 6 milioni all’anno, richiesta che la società rossonera non intende, e non può, accontentare. Per l’attacco piace molto Boadu dell’Az Alkmaar.