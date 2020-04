Coronavirus: tre marinai positivi sulla fregata Margottini

(ANSA) – GENOVA, 28 APR – Tre militari della Marina imbarcati sulla fregata Margottini sono risultati positivi al covid-19. I tre sono asintomatici. Lo rende noto la Marina Militare. La nave è ormeggiata nella base della Spezia. La positività è emersa nell’ambito dei controlli sanitari effettuati in preparazione della navigazione. I militari sono stati sottoposti al test tampone naso-faringeo. L’Unità era destinata a un’attività addestrativa. In accordo alle procedure in uso, sono stati cautelativamente attuati tutti i controlli previsti dal protocollo sanitario per garantire la massima tutela possibile degli equipaggi. La Marina Militare ha annullato l’attività programmata. (ANSA).