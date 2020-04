Germania: ministri istruzione, tutti a scuola prima di ferie

(ANSA) – BERLINO, 28 APR – Ogni scolaro in Germania deve poter tornare a scuola e frequentarla per alcuni giorni prima delle prossime ferie estive. È la proposta che arriva dai ministri della pubblica istruzione delle regioni al governo e ai Laender tedeschi. “Non si potrà ripristinare un ritmo regolare delle lezioni, ma ogni scolara e ogni scolaro deve poter tornare a scuola per alcune giornate o per alcune settimane prima delle ferie estive”, ha affermato la ministra Stefanie Hubig, della Renania-Palatinato.