Francia, 700.000 test a settimana per la riapertura

(ANSA) – PARIGI, 28 APR – “Alla riapertura dell’11 maggio saremo in grado di effettuare test di massa, 700.000 test virologici alla settimana”: lo ha annunciato il primo ministro francese Edouard Philippe, illustrando il piano di riapertura in Parlamento. “Tutte le persone che hanno avuto un contatto” con dei positivi, ha aggiunto Philippe, “saranno invitati a testarsi e a mettersi in isolamento”. “Obiettivo finale – ha detto – è consentire di isolare al più presto i portatori del virus. Non è una punizione, ma una protezione: tutto deve essere ampiamente fondato sul civismo di ognuno”.