Giochi 26: Novari, ‘Saranno pilastro per ripartenza Italia’

(ANSA) – ROMA, 28 APR – “Pensiamo di coinvolgere su questo sogno di Milano-Cortina 2026 il maggior numero di spettatori globali possibili. Vogliamo che i Giochi diventino uno dei pilastri su cui la ripartenza del nostro Paese si appoggerà dopo una fase così complicata. I partner che uniranno la propria immagine ai Giochi saranno protagonisti della ripartenza del nostro Paese dopo un biennio ’20-21 che probabilmente sarà molto pesante per il nostro Paese”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Comitato organizzatore di Milano-Cortina 2026 Vincenzo Novari, riferendo al Senato nell’ambito del ciclo di audizioni sul disegno di legge olimpica già approvato alla Camera. A causa delle misure anti-Covid 19, Novari rivela anche che “stiamo ripensando la parte di ticketing, perché è vero che il 2026 è ancora molto lontano ma bisognerà pensare a come sarà la parte di visibilità per gli spettatori sulle venues di gara”. Saranno “più i 30.000 i volontari che lavoreranno con noi – conclude l’ad – e uno dei progetti che stiamo portando avanti prevede un collegamento molto forte con le realtà sportive olimpiche e paralimpiche”. (ANSA).