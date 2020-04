Coronavirus: 15 mln controlli da 11 marzo,400mila denunciati

(ANSA) – ROMA, 28 APR – Sono oltre 15 milioni i controlli che le Forze di polizia hanno effettuato fino ad oggi per garantire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione Covid-19. Lo comunica il Viminale, segnalando che dall’11 marzo al 27 aprile sono stati eseguite 10.861.031 verifiche sulle persone e 4.232.309 sugli esercizi commerciali o attività. Le persone denunciate sono state poco più di 390mila, la grande maggioranza per il mancato rispetto dei divieti di spostamento. Quelli sanzionati per aver violato la quarantena sono 843. La quota dei trasgressori si attesta intorno al 3,6% dei controllati. Per quanto riguarda le attività commerciali, sono stati i 7.480 titolari denunciati. Per 1.206 esercizi è stata disposta la chiusura.