Coronavirus: Iaaf, fondo per atleti in difficoltà

(ANSA) – ROMA, 28 APR – La federazione internazionale di atletica leggera ha istituito un fondo di 500mila dollari (circa 460mila euro) per aiutare gli atleti professionisti che hanno difficoltà finanziarie a causa della pandemia di coronavirus. Questa iniziativa è realizzata in collaborazione con la International Athletics Foundation (IAF), creata nel 1986 per sostenere cause benefiche legate all’atletica leggera. Un gruppo di lavoro di esperti, presieduto dal presidente Sebastian Coe, sarà responsabile della “valutazione delle richieste di assistenza da parte delle sei associazioni continentali” e “si incontrerà questa settimana per elaborare un piano per “assegnare e distribuire sovvenzioni agli atleti ed esplorando altri modi per finanziare il fondo di sostegno”, è spiegato in una nota di World Athletics. Le competizioni di atletica leggera sono state interrotte in tutto il mondo a causa della pandemia di coronavirus. (ANSA).