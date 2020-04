Bimbo cade da secondo piano casa, grave a Verona

(ANSA) – TRENTO, 28 APR – È ricoverato in gravissime condizioni al Trauma center dell’ospedale Borgo Trento di Verona un bambino di due anni, trentino, che questa mattina verso le 11 è caduto dal secondo piano di una casa a Cles, in via Tiberio Claudio. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i rianimatori del ‘118’ giunti con l’elicottero. Il bimbo, caduto da un’altezza di circa 3 metri, dopo essere stato intubato, è stato trasportato dapprima in pronto soccorso e poi, in sempre elicottero, al Trauma center dell’ospedale Borgo Trento di Verona. Dalle prime notizie le sue condizioni sono giudicate gravi. Accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente sono stati avviati dai carabinieri. (ANSA).