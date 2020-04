Cavidea pide al gobierno finalizar medidas contra empresas de alimentos

CARACAS – Este martes, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), pidió al gobierno de Nicolás Maduro finalizar con las medidas de intervención que ha impuesto en varias empresas del país. Indicó que la supervisión dificulta muchísimo más mantener la producción y comercialización de alimentos de las compañías. Así lo dijo en un comunicado oficial.

Señaló que las empresas que se encuentran afiliadas a la Cámara en medio de la pandemia continúan trabajando “sin descanso” para que los venezolanos tengan la tranquilidad de conseguir sus alimentos en los anaqueles de los supermercados.

Cavidea sostuvo que las medidas del Gobierno contra empresas como Alimentos Polar, Plumrose y otras afiliadas ponen en riesgo la continuidad en el abastecimiento del mercado.

“Para que la cadena productiva siga funcionando, es imperioso que las empresas puedan operar, en el marco de la ley, sin temor a intervenciones, y sin controles de precio y distribución, que ponen en riesgo su capacidad para producir, vender y recibir el flujo de caja necesario para la reposición de las materias primas e insumos”, recomienda la misiva.

Abastecimiento bajo

Por su parte, el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, manifestó que el abastecimiento de alimentos en Venezuela es “muy débil”. Alertó que la situación podría empeorar si la crisis económica se agudiza debido a la falta de combustible en los nichos de producción.

Afirmó que la zona con el nivel más bajo de abastecimiento es el oriente del país. Estimó que esta región tiene inventarios para siete y diez dias, mientras que en el occidente de 15 a 21 días y la zona central y capital 30 días.

“Si no se produce una reapertura ordenada de la economía en este contexto de pandemia del Coronavirus, si no hay financiamiento del sector agrícola y pecuario y si no hay posibilidad de que se desarrolle con fluidez el ciclo de siembra» habrá mas desabastecimiento de rubros prioritarios”, puntualizó Hopkins.