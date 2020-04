Boom prestiti emergenza in Ue, imprese Italia prudenti

ROMA. – Una spinta senza precedenti alla domanda di liquidità da parte delle imprese europee, per far fronte ai lockdown nazionali che hanno fatto terra bruciata di intere porzioni di fatturato.

Con l’aiuto della maxi-liquidità della Bce, e l’allentamento delle regole di vigilanza, che hanno scongiurato il credit crunch visto un decennio fa. Ma anche con risultati disomogenei, con le imprese di Paesi come l’Italia più prudenti nel chiedere credito.

É la fotografia scattata dalla Bank Lending Survey, l’indagine sul credito bancario della Bce, nel primo trimestre, il momento d’impatto della crisi senza precedenti del Covid-19.

Il maxi-prestito di liquidità alle banche Ltro, che fa da ponte in vista del Tltro di giugno facendo presagire una domanda forte, ha raccolto una domanda forte a 37 miliardi portando il totale di questi finanziamenti a 946 miliardi. Poi c’è la Vigilanza che allenta le regole: Bruxelles conferma l’approccio più flessibile sulla classificazione degli Npl, i crediti deteriorati e in particolare al loro interno degli “unlikely to pay”, le inadempienze probabili destinate a diventare un buco nero senza precedenti, se non si fossero cambiate le regole: servirà – spiega il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis – a “consentire agli istituti di credito di tenere aperti i rubinetti della liquidità”.

E così la Survey della Bce, condotta fra il 19 marzo e il 3 aprile su un campione di 144 banche dell’Eurozona, descrive un balzo nella domanda di credito e liquidità d’emergenza fra gennaio e marzo. Con una percentuale netta di banche che, a dispetto della maxi-recessione incipiente, hanno registrato maggior domanda di credito volata al 26%: era -7% nei tre mesi precedenti. E nel secondo trimestre la percentuale salirebbe, nelle attese, al record +77%.

Ma nonostante le misure in atto – la Bce ha appena deciso che fornirà liquidità accettando a garanzia anche titoli “spazzatura” – il trend non è ovunque lo stesso. Le contromisure hanno impedito il credit crunch: le banche europee registrano una percentuale netta del 4% di inasprimento dei criteri creditizi, tutto sommato contenuta. Bankitalia riporta per il primo trimestre “criteri d’erogazione dei prestiti alle imprese rimasti sostanzialmente invariati”.

Ma Paesi come l’Italia, con un’economia particolarmente colpita, registrano qualche prudenza in più da parte delle imprese. Con una domanda di credito in calo (e destinata a scendere ulteriormente) da parte delle famiglie per i mutui, e “sostanzialmente stabile” da parte delle imprese, destinate invece a chiedere di più nel secondo trimestre: segno che hanno pesato i ritardi nell’attuare la risposta, e che lo shock sul tessuto produttivo, in assenza delle politiche adottate (con il calo dei tassi), avrebbe probabilmente portato a una contrazione del credito visti gli investimenti in calo.

“La Banca centrale europea sta intervenendo con forza, tagliando il costo del credito e stimolando il finanziamento dell’economia. Ma il ruolo della Bce va ben oltre la conduzione della politica monetaria” ha poi sottolineato Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Bce, in un editoriale pubblicato su La Stampa e diversi quotidiani europei in cui conferma il progetto dell’euro digitale.

L’Eurotower – ha afferma dopo aver assicurato l’assenza di pericolo di contrarre il Virus nel toccare le banconote – “sta inoltre valutando l’eventuale emissione di un “euro digitale”.

Un gruppo di lavoro ad alto livello sta esaminando i pro e i contro di una valuta digitale, utilizzabile dagli intermediari o anche direttamente dai consumatori mediante dispositivi elettronici (quali gli smartphone) per effettuare i propri pagamenti”.

(di Domenico Conti/ANSA)