Mercato: Arthur e Milik per la Juve, Napoli su Icardi

ROMA. – Nel mercato ai tempi del coronavirus, va in scena il valzer degli attaccanti sull’asse Parigi-Torino-Napoli, con ICARDI che, dal PSG, potrebbe finire al Napoli – non a caso è un vecchio pallino di De Laurentiis, che era disposto a pagarlo 70 milioni un anno fa – mentre Arkadiusz MILIK dovrebbe fargli spazio e trasferirsi a Torino, sponda bianconera.

BERNARDESCHI e ROMERO potrebbero, invece, finire alle falde del Vesuvio come possibili contropartite tecniche. La Juve, intanto, h avuto il via libera dal Barcellona per trattare con il brasiliano ARTHUR, giovane centrocampista con qualche acciacco di troppo che, nell’attuale stagione, è rimasto fermo a lungo.

La Roma, tramite il ds Petrachi, guarda al mercato tedesco per sistemare la difesa: il nome nuovo è quello del francese Moussa NIAKHATE’ del Magonza, un gigante mancino di 193 cm, classe 1996. Restano da verificare le ipotesi di permanenza di FAZIO e SMALLING.

E, a proposito di volti nuovi, l’Inter va a caccia dell’erede del milanista Leao al Lilla: si chiama Victor OSIMHAN, è un classe 1998, è arrivato in Ligue 1 dallo Charleroi per poco più di 10 milioni e, nell’attuale stagione, ha segnato in campionato, in Champions e nella Coppa nazionale.

Il club nerazzurro, nell’attesa di decidere chi – fra MERTENS e CAVANI – prenderà il posto di Lautaro MARTINEZ nel caso in cui l’argentino partisse, pensa a WILLIAN del Chelsea, un pupillo di Antonio Conte. Sul brasiliano, però, c’è anche l’Arsenal: il suo allenatore Arteta, infatti, pensa a lui per sostituire il partente AUBAMEYANG.

L’Atalanta è una miniera inesauribile di talenti che, nel prossimo mercato, potrebbero trovare altre ribalte: è il caso di Robin GOSENS, il cui cartellino vale circa 30 milioni; di Pierluigi GOLLINI (oltre i 20); di Mario PASALIC, scarto del Milan, ma che oggi vale almeno 30 milioni; di Duvan Zapata, il cui prezzo di partenza si aggira sui 40 milioni.

La Lazio vuole rinforzare la rosa per puntare dritto al titolo: COATES dello Sporting Lisbona, Willy BOLY del Wolverhampton e Robin KNOCHE del Wolfsburg i nomi per la difesa. Roberto SORIANO si promette al Bologna, ribadendo che intende rispettare il contratto che lo lega al club rossoblù fino al 2023.

Il Milan ha un sogno nel cassetto: ricomporre la copia d’attacco che, nella passata stagione, ha fatto le fortune dell’Eintracht Francoforte, affiancando al croato Ante REBIC il serbo Luka JOVIC, attualmente di proprietà del Real Madrid.

Il Bayern Monaco punta al riscatto di Ivan PERISIC dall’Inter e, nella trattativa, potrebbe inserire TOLISSO per ammorbidire i 20 milioni richiesti dalla società milanese che, dal canto suo, non sembra intenzionata ad accettare uno scambio di cartellini fra i due giocatori.